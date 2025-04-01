Кресло американского президента – одна из лучших инвестиций в мире.

Текущий американский президент Дональд Трамп за последние 12 месяцев увеличил собственный финансовый капитал в два раза и теперь располагает совокупным богатством в размере 5,1 млрд. долларов по версии экономических аналитиков журнала Forbes.

Корреспонденты издания подсчитали, что активы главы Белого дома увеличились при помощи собственных самых последовательных сторонников.

Первым делом Трамп выставил на продажу акции убыточной личной платформы соцсетей, не пожелав расстаться лишь с долей, эквивалентной всей стоимости недвижимости президента Североамериканского государства. Далее 79-летний политик смог заработать на небывалой волне интереса к именным криптовалютным идеям, что позволило хозяину Овального кабинета стать богаче на сотни миллионов долларов. Как резюмировали финансовые аналитики газеты, быть королем глобально выгодно.

В финале расследования выяснилось, что самый выгодный актив Трампа – это конгломерат Trump Media and Technology Group, рыночная оценка которого составляет стоимость в размере 2,6 млрд. долларов. Правда, звание самого дорогого актива имеет и обратную цену: по результатам 2024 года Трамп получил убыток из-за компании в 401$ млн.

На март 2025 года активы главы Соединенных Штатов в недвижимости составляют порядка 1,1 млрд. долларов.