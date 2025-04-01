Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Иран предупредил Вашингтон, что может создать ЯО в случае атаки на страну
По ранним сообщениям израильской разведки, Тегерану оставалось лишь несколько месяцев до создания первых ядерных зарядов. Причем средства доставки у иранской армии давно есть.

   Тегеран предупредил Соединенные Штаты посланием, что его специалисты по вооружению могут вернуться к созданию ядерных зарядов, если американская армия захочет атаковать иранское государство.

   Так если Вашингтон решит сделать неправильный ход в ядерном вопросе Тегерана, то последний сделает единственное: создаст собственное ЯО, хотя раньше все официальные представители Тегерана много раз говорили, что они не хотят иметь собственные ядерные боеприпасы. Такое заявление в эфире государственного канала сделал действующий советник верховного лидера Ирана и представитель Ассамблеи по определению государственной целесообразности иранского государства – Али Лариджани.

   Высказался по этому поводу и руководитель ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Иранский генерал заявил, что не менее 50 тыс. американских солдат и офицеров находятся в пределах дальности пуска иранских управляемых боеприпасов ракетного типа.

   Напомним, что ранее Белый дом в лице Трампа озвучил официальную позицию, в которой прямо высказался, что если Тегеран не откажется от заключения обновленной ядерной сделки с Вашингтоном, то Иран может подвергнуться большой атаке.

#иран #иран и сша #иран и ядерное оружие
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
16
Геймер нашел альтернативную концовку в Skyrim спустя 17 прохождений
6
На сегодняшний день известно минимум о 107 вышедших из строя процессорах Ryzen 7 9800X3D
12
Обновление One UI 8 повысило производительность Samsung Galaxy S25 до 32%, в сравнении с One UI 7
3
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
7
В России создан литограф, способный укрепить полупроводниковый суверенитет страны
1
Samsung предупредила покупателей об обилии на маркетплейсах подделок под брендом Galaxy
1
Игровые студии рекомендуют пользователям RTX 4000 и RTX 3000 не устанавливать драйвер 572.XX
+
Ulefone запускает продажи бронированного смартфона Armor 30 Pro с батареей на 12800 мАч за 450$
+
OnePlus 13T получил улучшенную систему охлаждения
1
Британскими учеными разработана технология получения воды из мерзлого токсичного грунта на Луне
1
ASUS готовит к выпуску СЖО с изогнутым дисплеем, повышающую привлекательность корпусов-аквариумов
+
Lenovo выпустила ThinkPad X9-14 с дизайном Yoga и качеством ThinkPad
+
В Китае проведут расследование сделки о продаже Соединённым Штатам портов в Панамском канале
2
Складной смартфон Huawei Pura X с горизонтальным изгибом появился в продаже
+
«Белоснежка» от Disney получила худшую оценку на IMDb и провалилась в домашнем прокате
+
Процессоры Ryzen 7 9800X3D продолжают гореть на материнских платах ASRock
13
Intel заявила о повышении игровой производительности на 14,8% благодаря NPU в Core Ultra 200HX
1
Coolify представила первый в мире вентилятор для ПК с эффектом голограммы
1
Мини-ПК от GMKtec на базе Ryzen AI MAX+ 395 с GPU уровня GeForce RTX 4060 будет стоить более $2 000
1

Популярные статьи

Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
29
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
71
Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
49
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
10
Почему ноутбуки крайне ненадёжные устройства на примере MONSTER Tulpar T7 и MSI Alpha 15
31
Из-за нехватки энергии на юге Иркутской области может быть введен запрет на майнинг до 2031 года
6
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Дикие кабаны умнее и дисциплинированнее, чем кажутся
6
Брюссель готовится к пошлинам Трампа под знакомым лозунгом «Сделаем Европу снова великой»
3

Сейчас обсуждают

matocob
11:10
Ндя. Тема влияния литража на достижения в кибер-спорте раскрыта недостаточно полно. Автор скользнул по певрхости вместо полного погружения. С 1 Апреля, оверы!
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
Даниил Гладков
11:08
Я фигею с БРОНЗОВОГО 850W при потреблении в играх 350-450W. Какой же у него будет высокий КПД... За 8 то б*я тысяч
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
Апшеронский скакел
11:05
Спасибо, но от Phanteks Evolv Shift XT не откажусь... Меня этот системник выручает в командировках
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
dimkahon
10:59
Отдельно напишу. Притащили неттоп MSI Hetis G41. Заменил в нем двд-рв на ссд, влепил Win 7 Pro. Добротная машинка, мне все понравилось. Core 2 Duo E8400+4Gb. Особенно впечатлил БП - "бронзовый" FSP на...
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
Albert Wesker
10:56
лучше вспомни как фпс проседал на RTX 2080ti с лучами в МАЙНКРАФТЕ !!!!
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Bender-Shmender
10:56
rtx 3080ti с последним драйвером, полёт нормальный. rtx 3060ti тоже проблем не возникало. Это на windows 10.
Проблемы с новыми драйверами для старых графических процессоров RTX пока сохраняются
Александр Рыжиков
10:54
Автор статьи, ты ебобо!! Я до этого был активным пользователем зеленых, пока не купил Rx 6800, и только перейдя в красный лагерь, я понял какие игры все таки бывают красивые, контрастные, сочные. Прои...
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Даниил Гладков
10:53
Ты с какого потолка европейские цены берёшь?
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
dimkahon
10:53
На фотке Маим Бялик, актриса из сериала "Теория Большого взрыва", Эми Фара Фаулер которая.
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
Albert Wesker
10:52
АФТОР НЕМНОГО ПЕРЕПУТАЛ СЛОВА С БАДУНА ПОСЛЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ГРАНТА ОТ НВИДИИ . ОН ХОТЕЛ НАПИСАТЬ ПОЧЕМУ СЕРИЯ RTX 5000 ЭТО СКАМ
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем