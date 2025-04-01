По ранним сообщениям израильской разведки, Тегерану оставалось лишь несколько месяцев до создания первых ядерных зарядов. Причем средства доставки у иранской армии давно есть.

Тегеран предупредил Соединенные Штаты посланием, что его специалисты по вооружению могут вернуться к созданию ядерных зарядов, если американская армия захочет атаковать иранское государство.

Так если Вашингтон решит сделать неправильный ход в ядерном вопросе Тегерана, то последний сделает единственное: создаст собственное ЯО, хотя раньше все официальные представители Тегерана много раз говорили, что они не хотят иметь собственные ядерные боеприпасы. Такое заявление в эфире государственного канала сделал действующий советник верховного лидера Ирана и представитель Ассамблеи по определению государственной целесообразности иранского государства – Али Лариджани.

Высказался по этому поводу и руководитель ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Иранский генерал заявил, что не менее 50 тыс. американских солдат и офицеров находятся в пределах дальности пуска иранских управляемых боеприпасов ракетного типа.

Напомним, что ранее Белый дом в лице Трампа озвучил официальную позицию, в которой прямо высказался, что если Тегеран не откажется от заключения обновленной ядерной сделки с Вашингтоном, то Иран может подвергнуться большой атаке.