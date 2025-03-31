В этом году российские военные получат ещё несколько партий передовых многофункциональных истребителей промежуточного поколения.

Специалисты ОАК отправили ВКС РФ первую партию этого года самолётов 4-го авиационного поколения. Речь идёт о передаче истребителей Су-35С.

Перед отправкой многофункциональные воздушные машины прошли серию заводских проверок, осмотрены как внешне, так и изнутри техническим персоналом и испытаны штатными пилотами отечественного оборонного ведомства. В качестве финального штриха проверки самолёты отправились своим ходом на одну из воздушных гаваней военного назначения, где переданные истребители и будут постоянно базироваться.

Отчитался об успехе управленец Ростеха Владимир Артяков. Заместитель генерального управляющего рассказал, что гособоронзаказ выполнен в пределах временного отрезка, указанного в контракте.

На март 2025 года в производственных помещениях ОАК изготавливаются самолёты для следующих партий.

Как пояснил Артяков, Су-35С – это истребитель с передовыми военными комплексами, способными эффективно оппонировать противнику, находящемуся как в воздушной среде, так и на море или суше. Всё благодаря актуальным версиям прицельных систем, способных качественно взаимодействовать с пилотом, даже если поле боя погружено во тьму или находится под воздействием сложных погодных условий. А ещё «Тридцать пятый» обладает высокой автономностью, способный нести операционные задачи вдали от места приписки.

По сведениям авиационных экспертов, Су-35С относится к промежуточному классу самолётов между 4-м и 5-м поколениями боевых воздушных машин. Всё из-за обновлённых двигателей с продвинутой системой управления и силовой установке, оснащенной подвижным вектором тяги. Два этих свойства позволяют истребителю демонстрировать выдающуюся маневренность и лётно-тактические свойства.

Вооружение Су-35

Поделился оптимизмом по предполагаемому увеличению производства боевых машин и главный управляющий ОАК – Вадим Бадеха. Топ-управленец отметил, что производитель хочет нарастить темпы выпуска бомбардировщика Су-34 и истребителей Су-35 и Су-57.

На 2025 год заявлены планы по росту объемов выпуска каждого из озвученных боевых комплексов актуальных поколений. И чтобы наверняка выполнить возросшие производственные планы, подразделения ОАК призвали новых сотрудников и увеличили производственные периметры.

Подчеркнем, что Су-35С «со старта» настроен на поиск не менее 30 воздушных угроз одновременно – всё благодаря актуальному цифровому набору и современной РЛС. Для подавления оппонента самолёт оснащен ракетами «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». А повышенный уровень грузоподъемности позволяет подниматься в воздух с 8 тоннами полезной нагрузки, превращая истребитель в многофункциональную боевую единицу.