Фирменная утилита WinFlash64.exe компании просто перестает запускаться. Для решения проблемы пришлось вмешаться даже китайским специалистам.

Обновление BIOS на ноутбуках китайского производителя Lenovo оказалось невозможным. Пострадавшими оказались устройства с установленными операционными системами Windows 10 и 11. Причем проблема не в аппаратной части, а именно в программной оболочке американской корпорации.

Так сотрудники сетевого ресурса Windows Latest считают, что в ситуации выше на 100% виновата деятельность Microsoft, чье свежее обновление по безопасности не даёт нормально функционировать софту для обновления прошивки базовой системы ввода-вывода. Действия ОС стопорят загрузку утилиты WinFlash64.exe, после чего процесс по обновлению BIOS систем, установленных на компьютеры Lenovo, попросту прерывается.

А пока новость достаточно актуальная, точное количество пострадавших таким образом ноутбуков неизвестно. Хотя если взять в оборот, что Леново занимает строчку одного из крупнейших производителей стационарных блоков и ноутбуков, контролирующего четверть мирового рынка, то таких жертв может быть не менее миллиарда. Тем более ОС на базе Виндовс 10 и 11 – самые популярные из семьи Майкрософт.

Вторят экспертам портала и пользователи, написавшие много гневных комментариев а адрес Майкрософт по этому поводу. По их уточненным данным установка свежего обновления БИОС или не начинается вовсе или в процессе неудачного обновления появляется окно с надписью Flash Error.









И хотя есть шанс обновить базовую систему ввода-вывода при помощи «Центра обновления Windows», такой способ сотрудниками Lenovo признан потенциально опасным.

Как выяснили сторонние программисты, всему виной очередного бага от Windows стал измененный файл с перечнем уязвимых драйверов – DriverSiPolicy.p7b. На 28 марта самый надёжный способ избежать проблемы – выключить обновления Windows.

Самыми проблемными оказались системы с уже интегрированными патчами безопасности KB5052093, KB5050092, KB5051987 и KB5050094. Для Windows 10 таких апдейтов три: KB5051974, KB5050081 и KB5052077.









В комментариях для Windows Latest специалисты Леново проинформировали, что знают о ситуации и начали решать проблему. Речь идёт об установке BIOS 1.61 и 1.44 – для UEFI ECP-версий соответственно. Именно эти БИОСы интегрируются в компьютеры без всяких сообщений об ошибках.

О том, насколько опасно обновление «не рекомендуемым способом» через «Центр обновления Windows», в прошлом году рассказывали журналисты Cnews. Тогда установка свежего BIOS для ноутбуков ProBook от HP превращала высокотехнологичные изделия в «кирпичи» с шумящими кулерами, но без вывода изображения. Что интересно, обновляя БИОС через утилиты от самой HP, такие проблемы отсутствовали в принципе.