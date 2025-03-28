Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Обновленный драйвер DriverSiPolicy.p7b Windows 10 и 11 не даёт обновиться BIOS ПК и ноутбуков Lenovo
Фирменная утилита WinFlash64.exe компании просто перестает запускаться. Для решения проблемы пришлось вмешаться даже китайским специалистам.

   Обновление BIOS на ноутбуках китайского производителя Lenovo оказалось невозможным. Пострадавшими оказались устройства с установленными операционными системами Windows 10 и 11. Причем проблема не в аппаратной части, а именно в программной оболочке американской корпорации.

   Так сотрудники сетевого ресурса Windows Latest считают, что в ситуации выше на 100% виновата деятельность Microsoft, чье свежее обновление по безопасности не даёт нормально функционировать софту для обновления прошивки базовой системы ввода-вывода. Действия ОС стопорят загрузку утилиты WinFlash64.exe, после чего процесс по обновлению BIOS систем, установленных на компьютеры Lenovo, попросту прерывается.

   А пока новость достаточно актуальная, точное количество пострадавших таким образом ноутбуков неизвестно. Хотя если взять в оборот, что Леново занимает строчку одного из крупнейших производителей стационарных блоков и ноутбуков, контролирующего четверть мирового рынка, то таких жертв может быть не менее миллиарда. Тем более ОС на базе Виндовс 10 и 11 – самые популярные из семьи Майкрософт.

   Вторят экспертам портала и пользователи, написавшие много гневных комментариев а адрес Майкрософт по этому поводу. По их уточненным данным установка свежего обновления БИОС или не начинается вовсе или в процессе неудачного обновления появляется окно с надписью Flash Error.



   И хотя есть шанс обновить базовую систему ввода-вывода при помощи «Центра обновления Windows», такой способ сотрудниками Lenovo признан потенциально опасным.

   Как выяснили сторонние программисты, всему виной очередного бага от Windows стал измененный файл с перечнем уязвимых драйверов – DriverSiPolicy.p7b. На 28 марта самый надёжный способ избежать проблемы – выключить обновления Windows.  

   Самыми проблемными оказались системы с уже интегрированными патчами безопасности KB5052093, KB5050092, KB5051987 и KB5050094. Для Windows 10 таких апдейтов три: KB5051974, KB5050081 и KB5052077.



   В комментариях для Windows Latest специалисты Леново проинформировали, что знают о ситуации и начали решать проблему. Речь идёт об установке BIOS 1.61 и 1.44 – для UEFI ECP-версий соответственно. Именно эти БИОСы интегрируются в компьютеры без всяких сообщений об ошибках.

   О том, насколько опасно обновление «не рекомендуемым способом» через «Центр обновления Windows», в прошлом году рассказывали журналисты Cnews. Тогда установка свежего BIOS для ноутбуков ProBook от HP превращала высокотехнологичные изделия в «кирпичи» с шумящими кулерами, но без вывода изображения. Что интересно, обновляя БИОС через утилиты от самой HP, такие проблемы отсутствовали в принципе.

#lenovo #ноутбуки lenovo #ошибки windows #центр обновления windows #глюки windows 11 #bios не обновляется #driversipolicy.p7b #пк lenovo
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
3
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
25
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Сегодня на небе может появиться одна из самых ярких звезд – вспыхнет система T Coronae Borealis
2
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
4
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+
Marvel Studios представила актерский состав «Мстители: Судный день» необычным образом
+
ASRock считает, что причиной сгоревших AMD Ryzen 9800X3D является мусор в сокете
7
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
4
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
2
МК протестировал и разобрал одну из видеокарт GeForce RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти
+
Alienware представила в Китае изогнутый QD-OLED-монитор AW3425DW с частотой 240 Гц
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3
Xiaomi подтвердила, что еще 7 телефонов Xiaomi, Redmi и POCO больше не поддерживаются
1
MLID: AMD готовит первый процессор для Windows-ноутбуков с архитектурой ARM
+
Глава Xiaomi показал новые фото электрического кроссовера YU7
+
В Volkswagen объяснили, почему возвращают в автомобили физические кнопки
2
POCO представила флагманы F7 Ultra и F7 Pro с дисплеем 2K 120 Гц
+

Популярные статьи

Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
9
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
35
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
22
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
1
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
16
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
130
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
37
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2

Сейчас обсуждают

Roditch
17:09
В данном случае даже признания ЗАЭС за Россией не требуется. Электричество поступающее из российских электро сетей невозможно идентифицировать по месту производства. А вот наличие со стороны Украины у...
Глава «Росатома» назвал передачу США контроля над Запорожской АЭС «ненаучной фантастикой»
Игривый
17:07
Шеша,что за насвай рядом с сигаретами?
Почему сегодня самое время для покупки видеокарты AMD, и стоит ли ожидать снижения цен на NVIDIA
Garthar
17:06
А ты никогда не читал пользовательское соглашение Epic Game Store? Почитай внимательно очень рекомендую Epic Games Store обновили пользовательское соглашение — Магазин не даёт гарантию, что в играх н...
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
NuclearMissionJam
17:01
>Факт изъятия игры это не отменяет вообще никак. Игра в библиотеке осталась, лол. При этом, в SteamDB даже записи нет, что игру нельзя запустить в РФ Почему тебе так не нравится Steam?
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
Дато Нижегородский
16:57
Потому что паль собрана из б/у чипов от XD GAVNOMBULIST какой нибудь 😁
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
NuclearMissionJam
16:55
Почему мой купленный Дизоноред никто не отобрал?
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
Garthar
16:54
Да там и есть вода. Никкаких подробностей нет, но вроде как разрабатывается ответ на Rh130 которую хотят воткнуть в лепика. Учитывая что 152мм нормально в т72 не запихнуть, то либо будут пытатся запил...
США выдвинули Украине новое предложение по контролю над энергетическими и минеральными ресурсами
Дато Нижегородский
16:54
Неее амудя я в жизни не куплю. Хоть фср 15.0 будет. Амудя в первую очередь лагают и фризят. Купил неделю назад видеокарту от nVidia, моя игра летает Овер 100фпс в 2к. Цена вопроса на avito - 7к. За...
Почему сегодня самое время для покупки видеокарты AMD, и стоит ли ожидать снижения цен на NVIDIA
BruteForce
16:54
Может возродят идею 152-мм фугасного Зверобоя. Снаряд, попадая в немецкий Тигр, мог его и не пробить, но экипажу хана. А на современном танке столько всякой хрупкой оптики и электроники, что таким взр...
США выдвинули Украине новое предложение по контролю над энергетическими и минеральными ресурсами
ebatoryi
16:51
не нужна
Министерство здравоохранения и социальных служб США сокращает тысячи рабочих мест
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем