Первым дорогу к возвращению проложил итальянский Ariston, получивший назад свои российские активы.

Пристально наблюдая со стороны, как интенсифицируется тема мирных переговоров между Россией и Украиной, «большие» корейские корпорации целенаправленно обращают свой взор на РФ, в надежде как можно скорей возобновить коммерческую деятельность на территории самой большой страны мира.

Корреспондент издания The Korea Times отметил, что вернуться и начать зарабатывать в России хотят LG, Samsung и Hyundai. Причем первая фирма уже начала это делать, частично начав функционировать.

Экономический журналист знает точно, что корейские бизнесмены смотрят на деятельность с РФ, как на дополнительное направление для диверсификации своего главного направления – получать прибыль. Тем более потенциальные заградительные пошлины со стороны новой американской администрации ставят получение таковых на рынке Соединенных Штатов понятием достаточно эфемерным. Тем более до конца не ясно, введет ли Дональд Трамп новые торговые ограничения на высокотехнологичную продукцию южнокорейских техногигантов или нет.









Отметим, что отличным примером и своеобразным первопроходцем для крупных иностранных игроков на рынке, решившим вернуться для коммерческой деятельности на территории РФ, вчера стала итальянская Ariston, известная выпуском котельного, электрического и иного климатического оборудования.

Отметим, что после событий 24 февраля 2022 года отечественный рынок покинуло большинство популярных брендов, принадлежащих иностранным компаниям.