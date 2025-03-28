Два германских борта были подняты по тревоге из-за воздушной миссии Ил-20М над Балтийским морем.

Два боевых самолёта Eurofighter, относящиеся к истребительной авиации быстрого реагирования германских ВВС, поднялись в воздух и сопроводили отечественный борт Ил-20М, выполнявший плановый полёт в воздушном пространстве Балтийского моря. О ситуации в акватории одного из северных морей рассказывается в свежей публикации издания Bild. Как уточнили журналисты последнего, авиационный перехват случился вчера.

Так по данным мониторинговой службы национальных военно-воздушных сил, германские специалисты в режиме реального времени обнаружили активность в небе рядом с Калининградом. После в течение 12 минут с военной воздушной гавани Лаг, территориально расположенной на земле Мекленбург-Передняя Померания, стартовали два борта Eurofighter.









Через 35 минут германские пилоты осуществили визуальное наблюдение отечественного ИЛ-20, который, как информирует собеседник издания, выполнял полёт в режиме радиомолчания: отключил лётные транспондеры и не поддерживал связь с немецкой стороной.

В публикации ставится акцент на том, что боевые самолёты летели рядом с российским многомоторным средством комплексной авиационной разведки некоторое время до близких пределов острова Рюген. После отечественный борт взял обратный курс на один из аэродромов Калининграда и германские истребители отстали, вернувшись в место вылета.

Авторы публикации резюмировали, что четырёхмоторный разведчик ВКС РФ воздушное пространство страны-участницы НАТО не пересек и действовал в рамках международных договоров.