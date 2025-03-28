Самолёт вооружен стратегическими ракетами с дальностью пуска в несколько тысяч километров и может использовать боеприпасы с ядерным оснащением.

Авторитетное американское издание «The National Interest» разместило статью «Ту-95 – стратегический летающий сюрприз для НАТО с медвежьими повадками». Или как называют на Западе большой бомбардировщик, изготовленный ещё 70 лет назад – «парящим российским медведем».

Как пояснил штатный колумнист журнала Брэндон Вайхерт, созданный в эпоху холодного противостояния дальний ракетоносец, неспроста называется стратегическим, и спустя семь десятилетий составляет основу текущего авиационного парка ВКС РФ, если разговор ведется про дальнюю бомбардировочную авиацию. Всё из-за надёжности авиационного планера и высокой адаптивности четырехдвигательной системы. Именно четыре крупных силовых установки турбовинтового типа под личным наименованием мотор Кузнецова НК-12, обеспечивают Ту-95 превосходную дальность, скорость и что не менее важно, весомую грузоподъемность.









Большой российский самолёт сделан с крыльями стреловидной конфигурации, необходимых для высокой аэродинамической эффективности. И хотя объемный фюзеляж не внушает визуальной элегантности, русские конструкторы первым делом гнались не за стильными формами и призами ведущих авиационных дизайнеров, а за большим объемом полезной нагрузки, чего они успешно по итогу и добились. Именно поэтому Ту-95 может использовать как обычные фугасные бомбы, так и заряды со спецбоеприпасами, в обиходе называемые ядерными бомбами. Правда в 2025 году для стратега использование ядерных бомб уже неактуально, для чего имеются намного лучшие варианты вооружения – крылатые авиационные ракеты с термоядерными или «атомными» БЧ.





Х-32

В публикации напомнили, что несмотря на то, что Ту-95 «старичок», его боевые возможности в XXI веке ни на грамм не устарели: в сирийской компании турбовинтовой бомбардировщик атаковал выбранные военные цели крылатыми управляемыми боеприпасами, способными преодолеть несколько тысяч километров. И хотя сейчас в воздушном поле боя бал правят реактивные ракетоносители и бомбардировщики вместе с дальними дронами, «Медведь» по-прежнему не собирается уступать в соревнованиях боевой эффективности, имея высокие лётно-технические характеристики и систему дальнобойного управляемого вооружения.

И хотя критически настроенные к России некоторые зарубежные эксперты по авиации считают сегодняшний Ту-95 пережитком прошлого, нет никаких причин в XXI веке считать, что мощь «Девяносто пятого» с его многочисленными ракетами не имеет право на жизнь в эпоху новейших продуктов западного ВПК.