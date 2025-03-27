Крис Хемсворт в роли Тора является народным любимчиком вместе Робертом Дауни-младшим, сыгравшим в прошлых фильмах Тони Старка – Железного человека.

Студийные боссы Marvel заявили о старте съемочного процесса по предстоящему супергеройскому кино «Мстители: Судный день». Для повышения зрительского интереса представители компании запустили промо-кадры, где показаны кресла, расположенные на съемочной площадке. Но самый главный момент в прямой трансляции со стульями – это подписи к мебели, согласно которым можно понять, кто из актёров какую роль сыграет в новом фильме. Тут обошлось без сюрпризов. Разве что для нефанатов будет удивительным узнать, что во всемирно известную франшизу вернется Роберт Дауни-младший. Правда по сюжету чей персонаж перестал существовать в виде в роли Тони Старка – «Железного человека», придётся сыграть нового персонажа синематографической серии – суперзлодея «Доктора Дума».

В продолжении приключений про команду супергероев в каст вернутся Пол Радд как Человек-муравей и Летиша Райт как новая «Черная Пантера».









Отметим, что наглядно понимая как успешный кинопродюсер, Кевин Файги вместе с Дауни-младшим вернул во франшизу и Криса Хемсворта, чей персонаж – скандинавский бог Тор никуда и не исчезал из сюжетных хитросплетений Мстителей.





Тот самый стул

Помимо анонсированных выше Тора, Черной пантеры, Человека-муравья и Доктора Дума, в фильме появится целая плеяда супергероев и суперзлодеев. Это – Невидимая леди, Капитан Америка (теперь роль которого закреплена за актером Энтони Маки), Зимний солдат, Нэмор, Агент США, Существо, Шан Чи, Елена Белова, Зверь, Часовой, Сокол, Красный страж, Человек-факел, М'Баку, Призрак, Локи, Магнето, Ночной Змей, Профессор Икс, Мистик, Циклоп, Мистер Фантастик, Гамбит и Зимний солдат.





Доктор Дум в исполнении Тони Старка

По производственному плану продолжение «Мстителей: Финал» – «Мстители: Судный день», появится во всех кинотеатрах планеты Земля 1 мая 2026 года. По сюжету супергерои в главной битве фильма должны одолеть Доктора Дума, являющегося злодеем, обладающим магией и продвинутыми знаниями в сфере высоких технологий. И уже через год 7 мая выйдет вторая часть саги – «Мстители: Секретные войны».









Лишний раз напомним, что все «Мстители» окупились и принесли инвесторам больше шести миллиардов долларов прибыли.