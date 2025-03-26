В области математики и естественных наук новый чат-бот превосходит DeepSeek V3 и GPT-4o.

В Telegram стал доступен бот GrokAI. Благодаря новому инструменту пользователи могут задавать вопросы сервису, создавать тексты и участвовать в диалоге с ботом. Причем Грок стал доступен с 20 марта, но до сегодняшнего дня официального уведомления о наличии таких возможностей в Телеграме не сообщалось.

Теперь Илон Маск лично подтвердил, что интеграция нейросети в программу для обмена мгновенными сообщениями состоялась.

Что интересно, в ТГ доступна самая свежая версия нейросетевого помощника, побеждающая в проверочном тестировании такие языковые модели, как GPT-4o, DeepSeek V3 и иные известные чат-боты. Проверка проводилась в рамках тестирования математических знаний и естественных наук. Лучше Грок своих собратьев и в подробных ответах на вопросы человека.









Отметим, что до недавнего времени Grok AI функционировала лишь вместе с соцсетью X. Но с текущей временной позиции новая нейросетевая модель должна появиться в мессенджерах и иных цифровых платформах.

Дополнительно подчеркнем, что несмотря на превосходство над ДипСиком и ЧатджиПиТи, юзеры Грока пожаловались на частые недостоверные факты и проблемы с датами при работе с чат-ботом.

Как запустить GrokAI в ТГ

Для использования бота в Телеграм у вас обязательно должна быть подписка Telegram Premium. После напишите в поисковой строке адрес @GrokAI. Дальше просто нажать /start и начать пользоваться.

Отметим, что из-за перегрузки первых дней чат-бот может оказаться плохо работающим.