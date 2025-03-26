Греческие военные ожидаемо готовятся к оппонированию стремительно усиливающемуся турецкому ВМФ.

Пристально наблюдая, как Турция усиливает свое присутствие на территориях, расположенных в высокой близости от территориальных границ Греции, местное военное руководство усиливает собственную армию, как и ВМФ. Для последнего могут быть закуплены два иностранных фрегата. Речь идёт о кораблях линейки Bergamini. Оба судна предположительно поступят на вооружение греческих военных моряков после 2028 года. Причем передача легко укладывается в логику обновления собственно итальянского флота, чьи адмиралы решили приобрести новейшие фрегаты FREMM EVO.









Как раз в рамках перехода на современные версии фрегатов, итальянское министерство обороны собирается продать Афинам Carlo Bergamini и Virginio Fasan, находящихся на вооружении с 2013 года.

F 590 и F-591 способны бороться с воздушными угрозами при помощи зенитного управляемого вооружения Aster 15/30, чье прицеливание осуществляется методом использования улучшенного РЛС-сканера AESA-типа, умеющего находить объекты на дистанции до 300 км. Для обороны от угроз надводного типа, фрегаты оснащены торпедами и боевыми установками артиллерийского класса. Оба корабля имеют широкую палубу для использования многофункциональных вертолётов.