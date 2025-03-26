Катер полупогружного типа может разгоняться до 130 км/ч и преодолевать водное пространство на дистанции до 1000 км.

Украинская коммерческая организация Military Armored Company HUB в ходе онлайн-презентации продемонстрировала дрон надводного типа под собственным наименованием «Катран».

На вооружении безэкипажного катера сразу три типа вооружений, представляющих собой управляемый и неуправляемый классы. Речь идёт об огневых средствах, предназначенных для борьбы с надводными целями в виде кораблей при помощи торпед с корректируемым курсом, комплексами поддержки пулемётного типа – блоком с вращающимися стволами (миниган) и тяжелым американским пулемётом M2 Browning. Для атаки воздушных средств БЭК оснащён пусковыми установками «Piorun», сделанных польским ВПК.









По сведениям от MAC HUB, при небольшом шторме продукт самостоятельно может преодолеть 1000 километров со скоростью до 130 км/ч.

И как пояснил руководитель украинского ведомства по цифровой трансформации Михаил Фёдоров, катер неофициально уже использовался. Но дополнительные комментарии по этому поводу министр не дал.

И как указано в ТГ-канале «Военный осведомитель», для снижения визуальной и тепловизионной сигнатуры украинский БЭК может отстреливать тепловые ловушки и дымовые гранаты.