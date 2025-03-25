Фильм должен был выйти 20 марта 2026 и снова рассказать историю сюжета игры, выпущенной в далеком 1987 году.

Фирма Sony Pictures удалила кино, основанное на сюжете всемирно известной игры Street Fighter из списка предполагаемых работ, готовящихся к выходу. О «зачистке» рабочего расписания Сони Пикчерс рассказали журналисты сетевого ресурса The Hollywood Reporter, посвященного новостям синематографа. Ранее предполагалось, что новинка появится в кинотеатрах практически через год: релиз про приключения бойца, путешествующего по миру в поисках достойного соперника, как это было изначально задумано сюжетом первой игры серии – Street Fighter (1987), должен был выйти 20 марта в следующем году.

Интересна предыстория режиссерской чехарды пока что отмененного проекта: сначала поставить шедевр по игре студии Capcom должен был Китао Сакурая, уже выпустивший в 2023 году мини-сериал из 10 серий по Twisted Metal во главе актерского каста с Энтони Маки – получившего популярность после съемок в фильме Капитан Америка и ставший по ходу развития сюжета новым Капитаном Америкой, чей фильм был достаточно прохладно встречен кинокритиками по объективным причинам.









Отметим, что после Сакураи стали режиссерами Street Fighter Дэнни и Майкл Филиппу.

Подчеркнем, что отмененная на 25 марта 2025 года экранизация «Уличного бойца» является третьей в списке фильмов, посвященных сюжету игрового файтинга. Первые две кинокартины были выпущены в 1994 и 2009 годах. Причем ради съемок в первом фильме находящийся на тот момент на пике своей популярности бельгийский актер Жан-Клод ван Дамм отказался от съемок снятого тоже по игре, ставшего после живой легендой – фильма Mortal Kombat. Тогда киноактёр мог исполнить роль Джонни Кейжда – неудачливого кинозвезды боевиков, списанного как раз с ван Дамма, о чем признавался Эд Бун. По итогу «Смертельный бой» стал живой киноклассикой, снятый за относительно скромный бюджет, давший старт прямому продолжению, сериалу, комиксам, играм и игрушкам, а вот «Уличный боец», кроме как прибыли кинопрокатчиков и компании, снявшей фантастический боевик, получил лишь критический разгром в профильной среде критиков и был быстро забыт. Что интересно, Capcom до сих пор продолжает получать прибыль со Street Fighter, выпущенного 30 лет назад.