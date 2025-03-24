Ведь благодаря продвинутым версиям клавиатур можно даже на заучивать сочетания "Ctrl+C" и "Ctrl+V".

Опрос, проведенный среди действующих офисных сотрудников, показал удивительную статистику: 80% респондентов не знают и не умеют пользоваться сочетаниями клавиш на клавиатуре для вызова офисных опций, держа в уме только известные операции по копированию и вставке. Опрос был выполнен коммерческой организацией «Р7-Офис», известной как компания, разрабатывающая офисные программные оболочки.

По данным бесед с офисным персоналом, каждый пятый опрошенный опирается в своей текущей деятельности только на сочетания Hot Keys в виде Ctrl+C, Ctrl+V.









Лишь 20% «продвинутых» сотрудников знают и применяют комбинации Ctrl+X, Ctrl+Z и Ctrl+F, позволяющие без вызова соответствующего меню проводить операции по вырезанию, отмене и поиску. 44% процентов опрошенных российских граждан вообще не слышали о специальных сочетаниях клавиш, позволяющих упростить рутинные работы по редактированию классического текстового документа.

Помимо слабого знания комбинаций на клавиатуре, российские жители, регулярно использующие компьютер, не любят обновления программ, напрямую получая стресс от измененного интерфейса и завидно раздражаясь.