Обозревателям показалось совершенно нелепой идея, когда рядом с живыми актерами находились отрисованные на компьютере гномы-персонажи.

Обозреватели фильмов высказались о современной адаптации диснеевской классики – о кино «Белоснежка». Положительные эмоции первых дней проката сменились на негатив последних дней. Так пользователи портала Rotten Tomatoes поставили картине среднюю оценку в 47 процентных пунктов из 100 возможных. Анализ был сделан на основе 97 обзоров сетевого ресурса.

Корреспондентам не пришлись по душе визуальное оформление и слабое актерское перевоплощение Галь Гадот, известной широкому зрителю по роли Жизель Яшар в кинофраншизе «Форсаж» и по роли главной героини в «Чудо-женщине». Помимо неудачного воплощения на экраны персонажа Злой королевы, журналисты отметили слабое правильное переосмысление первоисточника. Ещё более нелепо выглядело объяснение, почему главного персонажа назвали Белоснежкой. Такое имя героиня в адаптации получила не из-за «белоснежности» кожных покровов, как было в оригинальной сказке, а из-за рождения в снежную бурю.

Вот что точно понравилось критикам, так эта живая актерская игра Рэйчел Зеглер, которая стала новой Белоснежкой. Но по мнению обозревателей, съемка в таком проекте была лишь потерей времени для талантливой кинодивы.









Репортёр из издания Boston Globe назвал фильм вялым переосмыслением, вызывающим повышенную раздражительность с сильнейшей сонливостью.

Не очень тепло встретил и штатный колумнист издания Rolling Stone: новая «Белоснежка» была названа пресной.

Но куда более разгромным оказалось мнение репортёров из New York Post. Последние на страницах издания долго удивлялись, как можно было так сильно испортить нестареющую классику при таком тучном бюджете и возможностях продюсеров Диснея, показавших зрителям кино, о котором вы точно забудете в туже самую минуту как только пойдут финальные титры.





Русалочку, где классическую андерсоновскую героиню сыграла чернокожая актриса, зрители встретили куда восторженней, поставив рейтинг свежести на Rotten Tomatoes в 67%

Обычные люди смогут посмотреть фильм уже завтра 21 марта. Что интересно, боссы Disney предчувствуя нездоровый ажиотаж по поводу киноновинки, решили сделать премьеру закрытой без участия представителей масс-медиа.