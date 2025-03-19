Мошенники часто используют легально действующие сим-карты как ещё один канал обмана законопослушных граждан.

В Минцифры РФ анонсировали на 1 апреля запуск передового сервиса на Госуслугах. На государственном портале каждый зарегистрированный пользователь сможет проконтролировать все оформленные на человека договоры по связи. О полезном нововведении заявил действующий руководитель отечественного министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Заявление об этом было сделано во время посещения министром заседания комитета ГК по информационной политике.

Как пояснил высокопоставленный российский чиновник, все технические нюансы уже согласованы, но в первые дни запуска сервиса из-за перегрузок могут быть редкие проблемы.









Проверка сим-карт на портале Госуслуг даст пользователю реальный инструмент оппонирования киберпреступлениям. В рамках работы сервиса каждый зарегистрированный на Госуслугах сможет увидеть сторонние договоры связи, которые используют третьи лица для мошеннических действий.

Известно, что в Госдуме планируют принять второй пакет защитных мер против преступлений, связанных с использованием достижений в сфере высоких технологий, таких как злонамеренная эксплуатация ИИ.