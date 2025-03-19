В качестве плюсов продавец указывает экономию времени и отсутствие допусловий при 100% предоплате.

Автомобильная организация Geely посредством пресс-службы официально объявила о старте продаж собственного модельного ряда бензиновых машин на площадке отечественного маркетплейса Wildberries.

Как пояснили представители компании, главный плюс от такого решения для потенциальных покупателей – существенная экономия времени: не надо тратить драгоценные часы для физического присутствия у дилера, точная осведомленность о наличии машины у продавца конкретной расцветки и с заданными характеристиками и приобретение без допусловий со стороны продавца.









Из пресс-релиза стало известно, что для покупки машины необходимо осуществить 100% предоплату посредством банковского перевода. При этом банковский пластик должен быть привязан к профилю покупателя на WB. После получения перевода, покупку в указанный срок привезут в автосалон дилера, ближайший от клиента. Либо может быть рассмотрен вариант с доставкой авто на заранее выбранный адрес.

Тем временем на вторичном рынке в продаже появился отечественный VIP-внедорожник. За Aurus Komendant 2023 года выпуска с 12 тыс. километров пробега автор объявления просит 43 млн. рублей.