Машина отслужила старым хозяевам два года и проехала 12 тыс км.

Первый отечественный люксовый «джип» замечен на рынке поддержанных автомобилей. Речь идёт о машине Аурус Комендант, выпущенной в 2023 году и имеющей относительно скромный пробег. Машину выставили на онлайн-продажу на портале «Авто.ру».

Как указывается в описании под автомобильным лотом, внедорожник при первоначальной покупке в 2023 году оформлялся на юридическое лицо. За два года на машине проехали примерно 12 тыс. километров.









Помимо базовых систем повышенной комфортности, таких как доводчики, автоматическое управление освещением, встроенный в кресла массажный режим и вентилируемые сидения, машину улучшили защитной пленкой, прикрывающей кузов и стеклянную лобовую панель. Так же были проведены шумоизоляционные работы и проведены операционные действия с обивкой салона – его пропитали смесью для повышения срока службы.

Vip-внедорожник оснащен турбированным V-рядным двигателем объемом 4,4 литра суммарной мощностью 598 л.с разработки отечественных специалистов из НАМИ. Оснастили Комендант и автоматической девятиступенчатой коробкой передач.









Это интересно. При желании и наличии финансовых возможностей покупка нового Aurus Komendant точно не подходит под определение «Миссия невыполнима». Абсолютно новый «с салона» внедорожный автомобиль продаётся у официального дилера за всё те же 43 млн. рублей. Поэтому с наибольшей вероятностью продавцу для хотя бы теоретического повышения шансов поскорее продать отнюдь недешевую машину, придётся пойти навстречу гипотетическому покупателю и снизить стартовую цену хотя бы на 2-3 млн. рублей.





Тот самый "немец" за 43 млн. рублей





Отметим, что в рамках параллельного импорта за 43 млн. рублей в России продается немецкий автомобиль AMG G63 Launch Edition. Машина «со старта» оснащается двигателем в 585 л.с. и автоматической 9-ступенчатой коробкой передач: с возможностью разгона до 240 240 км/ч. Если стоит задача разгона с места до скорости в 100 км/ч, то внедорожник от люксового подразделения Мерседес наберет первую сотню за 4,3 секунды.