У машины практически отсутствуют "дизельные вибрации" как и появилась возможность стартовать со 2-й или 3-й передачи.

Предварительная версия УАЗ «Патриот» продолжает участвовать в испытательных заездах с совершенно новой двигательной установкой. Речь идёт о проверке ездовых качеств внедорожника с дизельным мотором. Причем визуально по внешним признакам измененный автомобиль не имеет отличий от машины с ДВС объемом 2,7 литра. О «Патриоте» с дизельным силовым агрегатом рассказал ведущий блога «Соллерс 360».

По словам рассказчика, обновлённый УАЗ уже оснащен турбированным дизельным мотором объемом два литра, выдающим 136 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется шестиступенчатая механика.

Дизельный двигатель изготавливают на производстве «Соллерс» в Елабуге. Коробку передач собирают на заводе в Заволжье.









По мнению испытателей, установка дизельного мотора позволила прибавить автомашине в «приемистости». Тем более при сравнении с классической пятиступенчатой коробкой передач, используемой в обычных версиях УАЗа, измененная КП не имеет ошибочного включения нужной передачи.

Стали известны сроки выпуска «Патриота» с новым двигателем и механической коробкой передач. Машины будет выпускаться на заводе в Ульяновске с четвертого квартала этого года.

Помимо внутренних изменений, автомобиль «прокачали» по части внутренних визуальных изменений, как и установили новые оптические элементы в осветительных приборах.