Разработка одного из самых крупнобюджетных игровых проектов в истории вышла за рамки 1 млрд. долларов, за что как раз и предлагается заплатить обычным геймерам, ожидающим новинку.

Сетевые OSINT'еры на просторах Интернета в поисках хоть какой-нибудь информации о предстоящем экшене Grand Theft Auto 6, наткнулись на страницу швейцарского ретейлера Brack и нашли там страницу, посвященную игре. Так коммерческое предложение в рамках предварительного заказа на GTA 6 просило за игру 99 швейцарских франков. Что методом простой конвертации в американские доллары даёт значение в 112 единиц. Именно 9,7 тыс. рублей по актуальному курсу ЦБ России без наценки НДС хотят представители Brack за новые похождения в мире угонов и криминальных историй. На 14 марта страница с возможностью предзаказа уже перестала открываться.

По информации зарубежных медиа, до момента изъятия содержимого страницы из публичного доступа, в интерфейсе обратной связи были написаны ответы от службы поддержки компании. Самыми встречающимися вопросами были «достоверны ли сведения о предзаказе?» и «Каковы шансы изменения цены на игру?». Сотрудники магазина ответили, что все данные точные, а цена актуальна на момент просмотра данных со страницы.









Репортёры отмечают, что не стоит верить сведениям о предзаказах на GTA 6 в некоторых государствах на 100% как официальной информации. Тем более ряд стран усилиями собственных продавцов могут увеличить цену на предложение: всё из-за внутреннего налогового обременения на импортные товары или других тарифных ограничений. Хотя и без того известие о том, что игра будет стоить больше 100$ даже с учетом добавочных налогов, вряд ли принесет геймерам ощутимое облегчение. Поэтому кто захочет поиграть в официальный релиз, тот точно заплатит за новинку практически любую адекватную цену.





Скриншот страницы швейцарского онлайн-магазина





О том, что не нужно заниматься самоуспокоением и «верить», что новая часть всемирно известной игровой франшизы будет стоить точно меньше 100 долларов, а как раз больше, призывал ряд отраслевых экспертов. Так Мэттью Болл, представляющий интересы Epyllion, считает, что преодоление рубежа в 80-100 долларов прозвучит как громкий звук судового колокола для игровой индустрии. А сотрудник Wedbush Security – Майкл Пактер, уверен, что в качестве «оправдывающих мер» представители Rockstar сделают подарок игрокам, решившим купить новинку. Речь идёт о зачисление на счет внутриигровой валюты в GTA Online.

Выход самой игры ожидается ближайшей осенью. Новинка в первую очередь будет доступной для владельцев консолей PlayStation 5 и Xbox Series. По данным персоналий из Kotaku, экшен можно будет приобрести 28 октября. Хотя ряд источников отводят для релиза дату 17 сентября – время, когда вышла предыдущая часть франшизы.