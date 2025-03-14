Посредством вливания крупномасштабных инвестиций ожидается появление завода "Знамя победы" по создании продукции из арматуры.

В рамках масштабного развития завод «Знамя победы» получит новые производственные мощности, объем инвестиций в возведение которых составил 10 млрд. рублей. Производственные цеха нового крупного предприятия «Знамя победы» появятся на территории периметра ОЭЗ «Санкт-Петербург». В начале осени прошлого года совет экспертов особой экономической зоны разрешил строительство предприятия. На март 2025 года строительная стадия находится в режиме ожидания итогов проекционных изысканий.

О том, что завод «Знамя труда» ждут крупнейшие положительные изменения, рассказывается в свежей публикации Mashnews. По данным отечественных корреспондентов, сейчас «Знаменем победы» и «Знаменем труда» владеет коммерческая организация «Икс 2», принадлежащая миллиардеру Олегу Барабанову. Промышленник после приобретения предприятий сменил высших управленцев и согласовал изменения, которые запустят масштабные сдвиги в жизни заводов.









Так в 2023 году был приобретен 49-процентный пакет «Знамени труда», который был расширен до 100% в этом месяце. Собственник компании «Икс 2» вложил методом прямых инвестиций уже несколько сотен миллионов рублей в развитие производственных мощностей. Так на январь 2025 года уровень капитализации «Знамени труда» увеличился на 600 млн. рублей. На эти деньги был нанят дополнительный персонал, приобретено более актуальное оборудование и увеличен рабочий цикл завода до 7 полноценных дней в неделю.





Примеры продукции завода "Знамя труда"





По данным советника генерального управляющего «Икс 2» Олега Березкина, владелец компании Олег Баранов поручил производить оборудование для «Росатома». Для ускоренного претворения в жизнь амбициозных планов было инвестировано порядка 500 млн. рублей. А для постройки «Знамени победы», чьё главное назначение – выпуск трубопроводной арматуры и электрических приводов, потратят ещё 10 млрд. рублей. Возведение корпуса начнется в следующем году.









Предполагается, что переоснащение «Знамени труда» и «Знамени победы» усилит позиции данных предприятий на внутреннем рынке продукции ВПК, как и позволит выйти на международные рынки.

Это интересно. «Знамя труда» имеет солидный стаж собственного существования в 145 лет и занимает роль российского флагмана по выпуску различного рода арматурной продукции. Изделия завода востребованы в химической, газовой, нефтехимической промышленности и сфере теплоэнергетики.