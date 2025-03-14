Сегодня космические объекты малых размеров обходятся без средств для утилизации, из-за чего мешают полёту активных спутников и МКС.

Учащиеся СибГУ, являющиеся действующими сотрудниками студенческого КБ «Факел» кафедры двигателей космических аппаратов, при непосредственной научной поддержке куратора Владимира Назарова, занимающего должность профессора, придумали силовые установки для перевода с околоземной орбиты неактивных космических аппаратов. Информация о таких работах в стенах учебного заведения распространила пресс-служба Сибирского госуниверситета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.

В пресс-релизе рассказывается о решении, актуальном для малых космических устройств, действующих лишь во временном промежутке от 3 до 5 лет. Причем на январь 2025 абсолютное большинство таких космических систем продолжают курсировать на различных околоземных орбитах, не имеющие никаких средств для безопасного смещения с действующей орбиты и последующей нормальной утилизации, чем сильно мешают действующим космическим объектам.









Именно такие космические тела ещё несколько десятков месяцев продолжают бесполезно летать, грозя уничтожить или сильно повредить активные спутники. Или что куда хуже, столкнуться с Международной космической станцией, регулярно тратящей драгоценное топливо и ресурс своих двигателей для постоянных маневров по уклонению от различного рода беспорядочно летающего космического мусора.

Как пояснено в публикации, эффективное противоборство угрозе, исходящей от космического мусора, вышло на одно из первых мест по главным целям для мировой космонавтики, для чего привлекается ощутимое количество научно-технических кадров и ресурсов.









Именно студенты СибГУ предлагают техническое решение в виде малоразмерных тормозных двигательных установок специальной конструкции, замедляющих скорость движения отработавших своё МКА. После такие малые тела снижаются из-за своей специально замедленной скорости и под воздействием земного притяжения снисходят до плотных слоев земной атмосферы, где полностью сгорают. Так обрисовал механизм работы МТУ руководитель проекта Назаров.

Раскрыл профессор и состав топливной системы двигателя. В качестве окислителя используется чистый кислород, а в качестве топлива – метан. До начала работы малого космического аппарата двигатель неактивен, а топливо и окислитель находятся в разных емкостях шаровой формы. Штамповка двигателя происходит посредством 3D-печати.

На текущем временном периоде двигатель не только спроектирован, но и физически воплощен и находится на предварительных испытаниях.