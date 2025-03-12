Немецкая компания проигрывает конкуренцию китайским автопроизводителям.

Высшие управленцы Audi вынашивают планы по сокращению собственных 9 тыс. сотрудников. Производственный совет компании не согласен с такими предполагаемыми действиями руководства. Об этом рассказывается в свежей публикации Focus.

Так генеральный управляющий Гернот Делльнер рассчитывает, что действия по уменьшению количества персонала помогут превратить Ауди опять в компанию, приносящую прибыль. Для достижения цели необходимо существенно снизить расходы. К 2030 году в фирме должно работать на 9 тыс. рабочих и специалистов меньше. Такое решение гипотетически позволит сохранить 1 млрд. евро. В компании планируют уменьшить траты и на материалы. Эта мера уменьшит расходы ещё на дополнительные 8 млрд. В качестве расширенных мер предполагается сократить тарифные ставки, как и «забыть» про надбавки. Высшие менеджеры компании считают, что содержать заводскую столовую и проводить техническое обслуживание за меньшую сумму вполне могут и иные фирмы, способные обеспечить более низкую себестоимость собственных услуг, чем профильные специалисты Ауди.









Тем временем эксперты из автомобильной отрасли указывают, что проблемы в Ауди связаны со спадом продаж и повышенным давлением из-за перенесенных запусков. За 2024 год продажи показали отрицательный рост в 12 процентных пунктов. Наибольшим спадом может «похвастаться» ФРГ. Продажи машин немецкой марки здесь уменьшились на 21,3%. Меньше всего в процентных показателях просел китайский рынок. Но по количеству не проданных машин это трудно назвать победой: не удалось реализовать 80 тыс. машин при сравнении с более успешном в экономическом отношении 2023 годом.

Испытывают пессимизм по поводу сокращению штата сотрудников не только профсоюзные деятели, но и в совете директоров. Но на публичном уровне пресс-служба Ауди заявила, что их компания готова к любым вызовам, потому что нет никаких преград, которые помешают фирме стать эффективной и гибкой. Для чего как раз и потребуется уменьшить количество работников.





Для снижения издержке Ауди пришлось закрыть завод в Брюсселе





Помимо проигрыша в честной конкуренции китайским автопроизводителям, сделавшим ставку на выпуск электромобилей, пользующихся повышенной популярностью не только в КНР, но и за рубежом – ввиду отличного соотношения цены и качества; немецкий автопром в лице Porsche, BMW, Audi и иных компаний, находятся под прессом из-за ухудшения торговых сношений между ФРГ и Соединенными Штатами. Из-за чего не в последнюю очередь просели продажи в США. По мнению аналитиков Bloomberg, германский автопром на февраль 2025 года точно находится в состоянии ощутимого кризиса.