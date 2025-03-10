Геймеры предполагают, что это скорейший путь к быстрым проблемам. Тем более возможность сделать авторизацию как-то иначе отсутствует.

Создатели гоночной игры Forza Horizon 5 неприятно удивили игровую общественность, сделавшую свой выбор в пользу игровых консолей фирмы Sony. Так для запуска автомобильной аркады на платформе PS5 будет обязательно наличие учетной записи североамериканской корпорации Microsoft. Зарегистрироваться можно будет в рамках первого запуска гонки.

Всё в итоге свелось к тому, что любителям Forza Horizon 5, имеющим консоль Сони Плейстейшн 5, придется иметь рабочий профиль PlayStation Network и учетную запись Microsoft. Причем отклониться от требования войти в аккаунт Майкрософт не представляется возможным.









Разумеется, нововведение со стороны игровой общественности было встречено в штыки, вполне обоснованно полагая, что как только возникнут первые проблемы у PSN или американской корпорации, то поиграть не получится. Тем более не добавляет уверенности знание, что «Форза» выйдет лишь в виде цифрового релиза. Последний намечен на 29 апреля. В будущем релизе будет доступны два аддона, вышедшие в 2022 и 2023 годах: Forza Horizon 5: Hot Wheels и Forza Horizon 5: Fast X — Car Pack. Второе дополнение позволяет использовать машины героев кинематографической франшизы Форсаж 10, вышедшей на широкие экраны в 2023 году. Плохая же новость заключается в том, что за оба аддона придется заплатить. Разбавили авторы релиза негативное известие хорошим, сообщив, что владельцы приставки PS5 могут поиграть в многопользовательском режиме с владельцами аркадной игры, имеющие в качестве игровых платформ ПК и Xbox.









Отметим для неигравших в сюжетную часть гонки, действие FH 5 происходит на территории разнообразных мексиканских пейзажей, как внутри городской среды, так и на природе, где есть место пустыням, заснеженным горным склонам и иным типам окружающей Мексику природы.

Forza Horizon 5 вышла в 2021 году и получила много превосходных оценок от игроков. Так на Metacritic пользователи портала оценили новинку в 92 балла. Точно столько баллов собрала игра на агрегаторе OpenCritic, где максимальная оценка эквивалента 100 баллам.









Всего же в «Форзу 5» сыграло 40 млн. фанатов компьютерных игр. Что интересно, 40 млн. не является числом проданных копий. Так как существенная часть игрового сообщества ознакомилась с гоночной аркадой, проводимой в открытом мире, при помощи сервиса подписки Game Pass. На момент выхода новости игра доступна на платформах ПК и Xbox One и Xbox Series, а с апреля и на приставках PS5.