Американский бизнесмен настолько откровенен, насколько откровенен Дональд Трамп.

Текущий руководитель департамента государственной эффективности Соединенных Штатов и глава коммерческой организации SpaceX – Илон Маск рассказал, что никогда не заблокирует терминалы спутниковой связи и широкополосного доступа в Интернет Starlink, функционирующие на Украине. Причем не отключит американский супермиллиардер спутниковую связь для украинских военных и даже с условием своего значимого несогласия с текущей политикой украинской власти. Пост с таким посылом американский чиновник опубликовал в собственной соцсети.

По мнению мультимиллиардера, как только каналы связи Starlink прекратят свое действие, украинская армия буквально «посыплется», так как есть самая высокая вероятность, что системы коммуникации ВСУ будут заглушены эффективным воздействием РЭБ.

В прошлом месте корреспонденты ИА Reuters выпустили материал, где чиновники США в рамках непубличного разговора прямо предупредили Киев, что существует достаточно высокая доля вероятности, что Украина останется без функционирующих терминалов Starlink, если украинский президент продолжит упрямиться и не поставит свою подпись под итоговым договором с США о редкоземельных запасах. Речь шла о времени перед поездкой Скотта Бессента в Киев.

После выхода данной публикации Илон Маск опроверг разговор. Тем временем украинские представители в спешке приступили к поиску замены спутниковой связи, предоставляемой Маском, в случае, если терминалы Space X действительно прекратят работу на Украине. Об этом рассказывали репортёры издания The Economist.

Отметим, что после неудачного государственного визита 28 февраля Владимира Зеленского в Овальный кабинет Белого дома, Трамп спустя несколько дней после резонансного события распорядился прекратить сначала военную помощь для Украины, а затем и заморозить обмен разведывательными сведениями с Киевом.

Подчеркнем, что основной смысл Starlink заключается в том, чтобы обеспечить стабильное высокоскоростное соединение с мировой Сетью в тех территориальных зонах, где Интернета никогда не было, либо интернет-связь была достаточно слабой и медленной.