Остановка каналов информирования со стороны самой сильной разведки в мире для ВСУ гораздо хуже, чем прекращение военной помощи физического характера от Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты поставили на паузу снабжение архиважной информацией украинских военных и высших политиков украинского государства. О заморозке разведывательных данных, добытых развитой сетью американских военных и иных силовых служб США, рассказали журналисты издания Financial Times.

В свежей публикации известной газеты приводится комментарий чиновника, данный иностранным репортёрам в рамках непубличной беседы. Согласно заявлению собеседника, Вашингтон поставил на паузу не только военное снабжение ВСУ, но и ограничил доступ украинской армии к актуальным данным разведывательного характера со стороны Североамериканского государства.

В дополнение журналисты рассказали, что Вашингтон не бросил каналы коммуникации по Украине со своими союзникам, в том числе Великобританию. Но последней тоже не рекомендовано информировать Киев при помощи военных данных.









Резюмируя источник газеты рассказал, что без данных американской разведки Киеву будет достаточно трудно, как в рамках наступательных операций, так и оборонительных. И теперь все карты на руках у России.

Отметим, что сегодняшнее событие напрямую связано с пятничным вояжем в Вашингтон 28 февраля Владимира Зеленского, когда украинский президент прекрасно зная, что он и Дональд Трамп ведут свой диалог «под камеры», стал зачинщиком беседы на повышенных тонах. Из-за последнего обстоятельства глава Белого дома вынужден был досрочно прервать встречу на высшем уровне. По итогу неудавшегося разговора Украина и США остались и без заключения сделки по редкоземельным металлам. Теперь же Соединенные Штаты требуют заключения договора по украинским ресурсам с более худшими условиями для Украины, чем до событий прошлой пятницы.