Прошлое экранное переосмысление "Обители зла" разочаровало фанатов, как и не понравилось профессиональным критикам.

Информаторы кинематографического сетевого ресурса The Hollywood Reporter рассказали, что представители корпорации Sony добились права на очередную экранизацию игровой франшизы Resident Evil. Управленцы японской фирмы решили, что дальнейшим киновоплощением вселенной про зомби займутся сотрудники студии Columbia Pictures. Историю про борьбу с Umbrella ждет большое финансирование, а само кино можно будет посмотреть, начиная с 18 сентября 2026 года.

В роли режиссера-постановщика в очередной раз себя попробует Зак Креггер, как и выступит соавтором сценария. Вторым главным сценаристом окажется Шей Хаттен. Оба специалиста уже сумели проявить себя в профессиональной деятельности, отметившись работами в качестве режиссера и сценариста соответственно в «Варваре» и «Джоне Уике 4». Сами съемки по предварительным данным должны стартовать ближайшим летом.





Известно, что производством грядущего фильма займется кинокомпания Constantin Film, чьи сотрудники напрямую причастны к выпуску семи фильмов киносаги. Будет привлеченной и компания PlayStation Productions, регулярно участвовавшая в киноадаптации франшиз, принадлежавших Sony.

И как утверждают источники издания The Hollywood Reporter, фильм 2026 года не является прямым продолжением ни франшизы с Милой Йовович, имеющей довольно мало общего с оригинальной игрой, чей первый фильм вышел в 2002 году; ни с продолжением довольно неоднозначного фильма 2021 года, который был более близок к игре, но всё равно по итогу признанный провальным. Свежая версия станет третьим по счету перезапуском, стоящим максимально близко именно к первым играм «Обители зла».





Напомним, что и вышедший в 2022 году из-под пера сценаристов стримингового сервиса NetFlix, сериал-хоррор аналогично не выстрелил, отмененный сразу после дебютного сезона. Зрителям вышедший 14 июля 2022 года научно-фантастический сериал точно не понравился, о чем лучше всех сказали оценки на портале рецензий Rotten Tomatoes. Последние засвидетельствовали 30% «свежести по томатной шкале», что не является даже средними показателями. Чуть лучше оценили пользователи Metacritic, поставившие 44 балла из 100 проекту. Не отметились любовью к сериалу и профессиональные критики.





Поэтому, несмотря на свою максимальную отдалённость от духа игры 1996 года, как и особую нелюбовь фанатов именно классической игры, снятая Полом Андерсоном франшиза смогла растянуться на шесть полноценных фильмов, собравших солидную кассу в 1,233 млрд. долларов при общих затратах в 288$ млн.