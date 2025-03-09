Геймеры сформировали устойчивую платформу, невосприимчивую к глобальным внешнеэкономическим потрясениям. Потому что продажи игровых предметов работают по своим собственным законам.

Сайт Bloomberg проинформировал, что объем рынка по торговле скинами в командном 3D-экшене Counter-Strike 2 впервые с момента цифрового релиза игры 27 сентября 2023 г. превысил 4,5 млрд американских долларов. И следя за актуальной динамикой, можно с точностью заявить, что рынок скинов продолжает демонстрировать рост, хотя фондовый индекс S&P 500, как и курс основных криптовалют, продолжают свое снижение.





Отраслевые эксперты считают, что всё дело в особых принципах функционирования рынков игровых предметов. Ведь оные не находятся под воздействием базовых для обычной экономической модели факторов. Так, инвесторы прекрасно знают, что без разницы, какая экономическая обстановка на сегодняшний день правит бал в мировой экономике, главное, почему какой-то особенный скин на оружие, брелок, наклейку, перчатки и иные внутриигровые предметы, пользуется популярностью в данный момент времени. А это зависит от редкости внутриигровых вещей и количества игроков в определенной игре.

Важно отметить, что тот же NFT, который относительно схож со скинами, не так дорог и востребован как первые. По той простой причине, что вашу редкую и уникальную 3D-модель увидят сотни тысяч других киберспортсменов и иных обычных игроков, регулярно заходящих в компьютерные игры.

Сравнение графиков рост\падения рынка скинов и криптовалют





Так, пистолет P250 «Песчаная дюна», который можно назвать бюджетным вариантом для начинающих коллекционеров, выглядит не так броско, как модели подороже и поэксклюзивней, но имеет определенный тонкий шарм. Его цена примерно 5 тыс. рублей. А вот мощный Desert Eagle «Пламя» кажется уже не таким доступным: цена на «Пустынный орел» на торговых площадках начинается от 60 тыс. рублей. И, наконец, премиум-вариант: Karambit «Градиент», который предлагается на торговой площадке за 150 тыс. рублей и дороже.

Керамбит "Градиент"

Все три варианта, представленных выше, были относительно «реальными вариантами» для покупки среднестатистическим игроком. А как насчет вершины из вершин? Минувшим летом в Counter-Strike 2 один из пользователей приобрел скин за примерно 1 млн долларов. Речь идёт о AK-47 «Поверхностная закалка» с паттерном 661.





Тот самый "Калаш"





Напоследок еще раз повторим, что на цену какого-то конкретного скина, стоящего в размере нескольких десятков тысяч долларов или больше, влияет сразу несколько факторов: слишком редкий окрас, выпадающий чуть ли с вероятностью 0,0001%, как и вышедший в тираж в слишком малом количестве.

M4A4 "Вой". Источник: портал esports



Также можно вспомнить историю винтовки M4A4 "Вой", представляющей собой «легенду из легенд». Всё дело в том, что иллюстратор Howl сделал довольно недостойный поступок, совершив кражу рисунка у другого художника, за что модераторы Valve исключили скин из доступа, разрешив сохранить скин лишь для тех, кто смог его заполучить до момента решения о блоке. На 2025 год самый дешевый экземпляр «Воя» стоит минимум $3000.