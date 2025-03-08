Отечественный Т-72 является основой танковых сил индийских ВС.

Руководство Рособоронэкспорта с российской стороны подставило подпись под документом на передачу силовых установок для улучшения скоростных характеристик Т-72 индийской армии, получившей танки от Уралвагонзавода. Со стороны Индии подпись под контрактом, предусматривающим ремоторизацию ОБТ местной армии, поставил национальный министр обороны. Соответствующие сведения приводятся в ТГ-канале государственной организации.

Сумма соглашения между сторонами оценивается в 248 млн. долларов. Согласно пункту договора, индийская сторона получит сами двигатели, и возможность их производства на одном из местных заводов. На мощностях последнего, будут выпускаться моторы с силовыми характеристиками, эквивалентными 1000 л.с.

Согласно комментарию главного управляющего Рособоронэкспорта Александра Михеева, благодаря сделке индийские Т-72 прирастут силовыми показателями двигателей на 30%. Что прямо скажется на росте маневренности и проходимости. После чего Индия получит возможность производить обновленные двигатели самостоятельно.

Индийские Т-72

Отметим, что Т-72 сконструирован и выпускается персоналом Уралвагонзавода. Именно из «Семьдесят вторых» в основном состоит танковая ударная мощь ВС Индии. Экземпляры последней до сегодняшнего дня использовали силовые агрегаты с максимальной мощностью в 780 л.с.

Ремоторизацией называют процесс замены силовой установки в гражданском или военном транспорте на более актуальную, мощную или экономичную. В рамках данной технической процедуры в самодвижущемся средстве меняется либо целиком весь мотор, либо отдельный блок. Помимо этого под ремоторизацией подразумевается процесс внесения конструкторских изменений в агрегат, из-за чего общая производительность и эффективность готового изделия растёт.

Двигатель от Т-72

Что интересно, модель силовой установки Т-72 различалась в зависимости от года выпуска танка. На самых ранних экземплярах, сошедших с производственного конвейера до 1984 года, применялись дизельные агрегаты В-46-6. После на более новые модернизированные варианты этого советского\российского ОБТ, начиная с Т-72Б, устанавливался улучшенный двигатель В-84, отличающийся от предшественника более высокой общей мощностью.

Интересный факт: На танках модификации T-72Б3М от 2014 года, бывших участниками танкового биатлона, отечественные специалисты оборудовали силовой установкой суммарной мощностью в 1130 л.с.