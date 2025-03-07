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Madarator
Maxar оставила Украину без доступа к своим спутниковым фотографиям
Благодаря снимкам со спутников ВСУ могли проводить дальнобойных удары и получать ранние предупреждения о возможных атаках.

   Американская фирма Maxar Technologies, действующая на коммерческой ниве аэрокосмической направленности, благодаря крайне неблагоприятной встрече между американским и украинскими президентами, прошедшей 28 февраля в прошлую пятницу, заблокировала для Украины доступ к своим высокодетализованным спутниковым фотографиям. О переменах во внешней политике США, которая обернулась сворачиванием программы по обмену важнейшими разведданными, в том числе получаемыми при помощи разведки, проводимой спутниковой группировкой коммерческих иностранных компаний, рассказывается в свежей публикации украинского сетевого ресурса Militarniy.

   Журналисты портала выяснили, какая официальная причина лишения доступа Украины доступа к данным спутниковых наблюдений. Как указали в американской аэрокосмической организации, от властей Соединенных Штатов был получен «административный запрос». Что прямо означает, что компанию попросили соответствовать недавним действиям, предпринятым со стороны текущей вашингтонской администрации: то есть прекратить снабжать Украину оперативной информацией разведывательного плана.



    Добавили свой комментарий в происходящее и штатные журналисты «Военной хроники». По их сведениям Maxar передавала украинским военным снимки с высокой разрешающей поверхностью, позволявшие детально изучить последствия ракетных и дальнобойных артиллерийских ударов. Причем все делалось в довольно оперативном порядке. ВСУ использовали такие данные и при целеуказании в рамках атакующих действий по тыловой инфраструктуре.

   Именно снимки Maxar позволяли предельно точно наводиться высокоточным иностранным системам вооружения на службе ВСУ, таким как HIMARS, MLRS и её европейским аналогам.



   После потери доступа к таким фотографиям руководство ВСУ останется один на один с собственной низкой оперативной осведомленностью, как и получит неприятные «военные сюрпризы» от противоположной стороны.

   Напомним, что помимо существенной помощи от спутниковой группировки Maxar, украинский Генштаб получал актуальнейшую информацию, добываемую посредством тяжелых дальних БПЛА Global Hawk, разведывательных воздушных бортов Poseidon и Rivet Joint. Все вместе такие механизмы позволяли Украине через США иметь полную картину боевых действий на передовой и в глубине тылов.

#украина #заморозка военной помощи украине #maxar #заморозка разведданных для украины
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