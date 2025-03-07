Именно такой принцип выведения информации используется в передовых истребителях армии США и в отечественных ударных вертолётах Ка-52 "Аллигатор".

Отечественные специалисты, работающие на «Борском стекольном заводе», смогли придумать и физически воплотить решение, состоящее из комплекта стекол для электроавтомобиля «Атом». А продвинутой новая система называется потому, что инженеры производственного объединения интегрировали в стекло систему дополненной реальности AR HUD, чего ни в одном российском автомобиле до сей поры не было реализовано. Так изображение, получающее данные от всевозможных автомобильных датчиков, показывает водителю текущую скорость перемещения транспортного средства, выводит навигационные уведомления и демонстрирует информацию с внутренних приложений машины.

Стекло будущих «Атомов» получит передовую технологию клиновидной ПВБ-пленки с функцией проекции данных с Head-up экрана дополненной реальности. Такие сведения будут отображаться на внутренней поверхности стекла. В более поздней версии продукции, в слои стекла будут вмонтированы оптические сенсоры системы помощи шоферу под наименованием ADAS.

Для уменьшения влияния погодных факторов на нормальное функционирование такого важного цифрового устройства, лобовое стекло получит систему обогрева всей площади. Для этого инженеры завода между слоями лобового стекла добавили едва видимые нити накаливания. Периметр расположения блока ADAS будет обогреваться при помощи серебросодержащего слоя. Для нанесения последнего производственниками предприятия используется шелкотрафаретная печать нитевидной формы.

Все стекла «Атома» обладают атермальными свойствами с ограниченной светопропускаемостью до 70%.

По мнению управленцев предприятия, российское изделие точно не хуже зарубежных аналогов.

Отметим, что похожая перспективная технология используется не только автомобилестроителями, но и боевой авиацией, в том числе самой современной.