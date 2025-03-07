Текущая вашингтонская администрация хочет внести изменения в североатлантический альянс, гарантируя безопасность лишь тем членам НАТО, которые соответствуют нормам по выплатам на нужды военно-политического блока.

Текущая вашингтонская администрация хочет внести изменения в североатлантический альянс, гарантируя безопасность лишь тем членам НАТО, которые соответствуют нормам по выплатам на нужды военно-политического блока. Об новой идее Белого дома рассказывается в свежем материале NBC News, чьи журналисты связались с чиновниками федерального правительства США.

В материале подчеркивается, что Трамп хочет пересмотреть прошлый подход на предоставление со стороны армии Соединенных Штатов защиты при нападении на ту страну НАТО, которая не финансирует в достаточной мере общий бюджет блока.

Ранее в медиа появилась информация, что американский политик хочет пересмотреть назначение на позицию руководителей организации именно генералов Соединенных Штатов. Теперь такие должности должны занимать сугубо европейские представители.

Раньше командующим объединенными силами североатлантического альянса на европейском континенте всегда был генерал из США, но сейчас Трамп считает, что пост должны занять генералы из Франции или Англии.

Также Илон Маск озвучивал согласие с идеей, что Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, если такое будет возможным.