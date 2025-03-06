Для наведения ГСН управляемых боеприпасов нужны точные данные спутниковой или радиоэлектронной разведки США, которые теперь недоступны после событий 28 февраля.

Высокоточные дальнобойные боеприпасы авиационного базирования, переданные Украине и известные как Storm Shadow, получили статус бесполезного управляемого вооружения ровно после того, как Пентагон отказался предоставлять разведданные для нужд украинской армии. О снижении боеспособности украинской авиации в следствие недавних событий рассказали репортёры британского таблоида Daily Mail.

Иностранные журналисты отметили, что авиационные ракеты, относящиеся к высокоточному вооружению со свойствами малой заметности – из-за особого покрытия поверхности боеприпасов и умению лететь на низких высотах ровно до момента атаки цели, стали на 100% бесполезны. Под этим прямым намеком английские корреспонденты подразумевали события прошлой пятницы, когда Владимир Зеленский не смог договориться с американским президентом Дональдом Трампом о сделке по редкоземельным металлам.









В газете уточнили, что британские ракеты состоят не только из агрегатов и микросхем производства британской военной промышленности, но и чипов ряда американских компаний. Кроме того, чтобы поразить условную цель, нужно заранее внести координаты этой цели. А вот с последним после 28 февраля 2025 года большие проблемы: США перестали снабжать ВСУ важной разведывательной информацией, а также попросили не отправлять данные спецслужбы Великобритании.

Отметим, что у ВС Великобритании на складах находилось примерно 900 ракет Storm Shadow совокупной стоимостью около 1,8 млрд. фунтов стерлингов. Но к последнему месяцу 2024 года таких ракет на вооружении британских ВВС осталось меньше 600: около 300 ракет были переданы военным лётчикам ВСУ.









Подчеркнем, что в высокотехнологичном оружии Соединенных Штатов, используемом на передовой украинскими военными, в таком как РСЗО HIMARS и MLRS, ЗРК Patriot, есть электронные блоки, позволяющие удалённо заблокировать использование такого типа оружия Пентагону. Но даже в случае отказа от этой крайней меры, все эти комплексы бесполезны сейчас без ввода координат целей, будь-то зенитные ракеты, необходимые для перехвата воздушных целей или ударные боеприпасы установок РСЗО, которым тоже нужны географические координаты наземных объектов для успешной атаки.