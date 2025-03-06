После выхода указа Трампа об замораживании помощи ВСУ, экипажи воздушных транспортных средств армии США взяли обратный курс.

Летевшие в сторону Европы большегрузные транспортные самолёты поменяли курс прямо во время полета. Сделано это было после действий руководителя Соединенных Штатов Дональда Трампа, решившего на время заморозить поставки Украине запасов американского оружия со складов вооруженных сил США. Об этом собственных читателей проинформировали журналисты Sky News.

Так после беседы со специалистом по военной логистике армии Штатов репортёры узнали, что самолёты, наполненные оборудованием и оружием для нужд Киева, поменяли курс прямо после приказа.

Отечественные корреспонденты «Военной хроники» подтвердили в своем сообщении, что военные самолёты США снизили лётную активность рядом с воздушной гаванью Жешув, расположенной в 80 километрах от Украины. За последние пять дней там не приземлился ни один военно-транспортный самолёт Пентагона.

О том, что военные поставки для Украины заморожены, как и обмен с украинскими военными разведывательными данными, писали американские медиа.

Носовая часть Boeing C-17A Globemaster III

В распоряжении американского военного командования четыре вида воздушных бортов военно-транспортной авиации: две модели самолёта стратегического уровня и две тактического. К первой группе самолётов относятся Локхид C-5 «Галакси» и С-17А «Глоубмастер». Ко второй группе С-130 «Геркулес» и С-40 «Клиппер».