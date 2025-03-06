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В ФРГ использование электромобилей позволило сэкономить 1.4 млрд литров бензина
И хотя классический электромобиль не выбрасывает в воздух вредные выбросы, его АКБ при создании и последующей утилизации довольно неэкологичен.

   В ФРГ автолюбители владеют порядка 1,65 млн. электроавтомобилей без учета машин с гибридной силовой установкой. Используя авто с электродвигателем пользователи таких машин сумели сохранить 1.4 млрд. литров бензинового и дизельного топлива в сравнении с машинами, использующими энергию от сгорания обычной топливной смеси. Проще говоря, переход на электроавтомобили в количестве 1,65 млн. единиц позволил уменьшить выбросы углекислого газа на 4 млн. тонн в абсолютном исчислении. Такие сведения предоставило федеральное управление автомобильных перевозок Германии.

   Тем временем с учетом некоторых поправок экономия от использования электрокаров и их якобы «100% чистоты» подвергается критике: всё из-за генерации электротока способом, отличным от углеродно-нейтрального. Но автомобиль с электродвигателями точно экологичнее бензиновых машин. Об этом информирует издание WirtschaftsWoche.

   Так КПД обычной силовой электроустановки точно выше, чем у классического бензинового и дизельного моторов. Так машина с дизельным типом установки преобразует лишь 40% энергии от сгорания топлива в энергию, заставляющую двигаться авто. А электромотор с АКБ выдает КПД не менее 85%.

   Но вот что тоже верно, что при одинаковости размерной линейки бензинового\ дизельного моторов и электрического, промышленный выпуск последнего требует большего выброса CO2. По причине нужды электроустановки в АКБ большого размера и емкости, заставляющего работать электрический двигатель. Но и здесь современные технологии позволяют продвинуться вперед по части энергосбережения. Так создавая крупные заводы с большим объемом производства, суммарный вред от производства множества АКБ уменьшается, чем если бы такое количество батарей выпускали большее количество производственных площадок меньшего размера.

#электромобили #германия #экология #экология и экономия топлива #бензиновые vs электроавтомобили
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