Для защиты всех военных целей текущего запаса зенитных перехватчиков Patriot точно не хватит.

Как только Вашингтон поставил на паузу поставки вооружения и оборудования, Украина за очень короткий срок может получить множество чувствительных ударов, потому что её собственный запас первоклассных зенитных средств может довольно быстро истощиться. О совершенно безрадостных перспективах украинских военных собственных читателей информируют журналисты The Hill после беседы с экспертами по военной аналитике.

Специалист Джордж Баррос рассказал, что для первого ощущения падения украинской обороноспособности достаточно лишь подождать несколько суток.

Так военный аналитик Дженнифер Кавана считает, что малое количество управляемых зенитных перехватчиков в ракетном исправлении ставит перед украинскими генералами трудный выбор: защищать аэродромы с размещенными там легкими истребителями F-16 или отдать приоритет в защите иных важных объектов военной направленности: таких, как стоянки с наземной ударной техникой или склады с арсеналами.





О том, что поставки на Украину вооружений поставлены на паузу до отдельного распоряжения Дональда Трампа рассказало новостное агентство Reuters.

Помимо паузы в военной помощи, сегодня стало известно о приостановке в обмене разведданными с Украиной американских специалистов по разведке.