Будапешт всеми способами пытается оставить европейские деньги внутри ЕС, вместо поддержки Украины военным спонсорством.

Предстоящий саммит Европейского Союза, посвященный сугубо украинской повестке, который должен состояться завтра 6 марта, с некоторой долей вероятности может быть неудачным из-за неуступчивой позиции Венгрии. О потенциальных проблемах в организации крупного политического события в жизни Европы рассказывается в свежей публикации американских журналистов Politico, получивших анонимные комментарии от дипломатов ЕС.

Корреспонденты выяснили, что по мнению политических аналитиков, итоги саммита могут стать «ночью разочарований» для общеевропейских чиновников и высших властных функционеров национального уровня. Так на мнение европейцев очень сильно давит текущая позиция нынешней вашингтонской администрации, дополнительно усиленная поддержкой Венгрии.









Будапешт выражает желание наложить вето на военное спонсирование Украины со стороны ЕС, как и не давать ход амбициозному плану Урсулы фон дер Ляйен на усиление оборонной политики европейского государства в размере 800 млрд. евро.