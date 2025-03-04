Тем временем Помимо России и Китая собственные разработки в области гиперзвукового оружия есть сразу в нескольких странах – политических оппонентах Соединенных Штатов.

Специалисты по продвинутому ракетному вооружению считают, что разработки гиперзвукового оружия Североамериканского государства достаточно сырые на начало 2025 года, чтобы утверждать иное. О проблемах в создании боевых экземпляров с работающим гиперзвуковым движителем рассказали журналисты Bloomberg, ссылающиеся на информацию от отдела испытаний Пентагона.

Согласно опубликованным сведениям, с начала 2018 года американское государство вложило не менее 12 млрд. долларов в работы по НИОКР, тестовые запуски и принятие на действительную службу гиперзвуковых управляемых боеприпасов. Причем по первоначальным планам первые образцы передового вооружения должны быть готовы к 30 сентября 2025 года. Что является на 36 месяцев больше, чем изначально предусматривалось на создание и введение в строй таких образцов высокоточного оружия.









Но по итогу ракетных пусков от декабря 2024 года генеральная комиссия американского Министерства обороны пришла к выводу, что тестовые запуски не подтвердили 100% готовность ракет, которым требуется больше времени для проверки боевых характеристик. Тем более генералы сомневаются, что инженеры Lockheed Martin смогут выполнить обещание и изготовить действительно заявленное количество управляемых снарядов с гиперзвуковым режимом полета.

И как резюмировали журналисты «Блумберга», для нового министра Пита Хегсета принятие на вооружение продвинутых образов вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты разработки специалистов США станут действительно трудным вызовом и проверкой.