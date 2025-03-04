Соответствующий "перфоманс" точно не одобрит Бельгия, как крупнейший держатель российских активов. Чиновники последней вряд ли захотят воочию лицезреть бегство капиталов международных инвесторов из своей страны.

Париж придумал план о потенциальных гарантиях безопасности для Украины. В соответствии с измышлениями французских чиновников все замороженные активы РФ на Западе должны быть конфискованы, как «залог» российского неучастия в гипотетическом будущем конфликте. Об этом пишут репортёры Financial Times, сумевшие получить комментарий от неназванного правительственного функционера.

В публикации подчеркивается, что самые крупные страны Евросоюза выражают поддержку акции по изъятию российских активов в размере 200 млрд. евро, как «идеальному инструменту» для урегулирования украинского конфликта.

Как высказался источник в беседе с западными корреспондентами, французские представители видят изъятие российских активов как способ оказать давление на Москву, тем самым якобы получая инструмент гарантий безопасности для Украины.













И хотя предложение французских властей понравилось некоторым крупным европейским лидером, окончательному решению еще очень далеко до финального согласования.

Ранее российский глава государства Владимир Путин прямо заявил, что заморозка зарубежных активов РФ безнаказанной для западных стран не останется.