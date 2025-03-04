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NYP: Решение США о приостановке помощи Украине касается и оружия в Европе
Заморозка стала возможной после пятничной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля.

   Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал поручение главе национального оборонного ведомства Питу Хегсету поставить на паузу поставки украинской армии всего американского оружия и сопутствующих расходных материалов. Распоряжение касается и тех запасов вооружений США, которые уже находятся на территории европейского континента. Такая публикация появилась в издании New York Post. 

   Особо подчеркивается, что под соответствующую «блокаду» попадает не только военное имущество, находящееся в грузовых трюмах кораблей и транспортных самолётов, но и доставленное в Европу. Например, речь идёт о транзитном периметре в пределах польских военных баз или аэродромов, пишут репортёры ТАСС.



   Напомним, что несколько часов назад из свежих публикаций американских медиа стало известно, что в Штатах принято решение заблокировать всю военную помощь украинскому государству. Решение будет временным и разморозка помощи произойдет ровно в тот момент, когда высшие киевские чины не покажут официальному Вашингтону свое явное стремление к миру.

   Косвенно прокомментировал событие и вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Последний в беседе с журналистами Fox News заявил, что украинский президент сможет попасть лишь в Белый дом ровно после того, пока не начнет действовать активно в разработке мирного соглашения по Украине, говоря сразу о деталях гипотетического мирного договора.

#украина #сша #сша и украина #пит хегсет #сша приостановили военную помощь украине
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