Простого решения как спасти классическую автоиндустрию от экспансии производителей из Поднебесной нет.

Руководитель Bosch Штефан Хартунг уверен, что коммерческая организация вряд ли продемонстрирует рост главных экономических показателей в 2025 году и более близка к тому, чтобы сократить собственный персонал сразу на нескольких производственных площадках. О пессимизме крупного управленца немецкой компании рассказали в свежей публикации ТАСС отечественные журналисты, ознакомившиеся перед этим с мнением немецкой прессы.

Так Хартунг заявил, что сокращение германских работников предприятия неминуемо: во всём виноваты обессиленная экономика мирового автопроизводства, стремление производителей исключить классические двигатели на бензине или дизеле из производственного цикла с заменой их на более экологичные электромоторы. Как и третьей причиной, почему мировой автомобильный сектор стагнирует, были обозначены китайские автомобильные производители, чья продукция становится всё более конкурентоспособной на мировом рынке автомашин.









Отметил руководитель Bosch и положительные изменения: из-за некоторого спада в переходе на машины с электротягой, автомобильной отрасли стало немного лучше. А те работники автопрома, которых не сократили сегодня, имеют высокие шансы проработать до своего выхода на пенсию.

Подчеркнем, что в прошлом году менеджмент Бош был вынужден сократить почти 12 тыс. специалистов.