События 2021 года, когда весь мир увидел, как американские военные в большой спешке покидали территорию Афганистана, не позволят главе Соединенных Штатов Дональду Трампу отдать указ о замораживании на 100% поддержки для Украины. Так думают журналисты издания The Washington Post.
В статье подчеркивается версия, что выход американских военных из Афганистана вряд ли был образцовым, что запятнало репутацию Джозефа Байдена. События лета 2021 года вызвали волну критики в отношении Байдена со стороны американских конгрессменов, представляющих Республиканскую партию.
И, если похожая ситуация повторится с Украиной, то Дональд Трамп получит схожий урон по своей репутации, как в свое время получил Джо Байден.
Такую уверенность выражает экс-министр обороны Украины Алексей Резников.
Отметим, что официально действующих американских военных в составе армейских подразделений на территории Украины нет. Поэтому сравнение Афганистана и Украины не совсем корректно.
Напомним, что администрация Трампа хочет видеть в России партнера. Тем более текущая вашингтонская администрация неоднократно объясняла, что её сегодняшняя сфера интересов лежит в Юго-Восточной Азии.