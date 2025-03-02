"Афганские события" негативно отразились на репутации Байдена. Если схожая ситуация произойдет у Трампа на Украине, то это может схожим образом навредить действующему президенту. Так считает The Washington Post.

События 2021 года, когда весь мир увидел, как американские военные в большой спешке покидали территорию Афганистана, не позволят главе Соединенных Штатов Дональду Трампу отдать указ о замораживании на 100% поддержки для Украины. Так думают журналисты издания The Washington Post.

В статье подчеркивается версия, что выход американских военных из Афганистана вряд ли был образцовым, что запятнало репутацию Джозефа Байдена. События лета 2021 года вызвали волну критики в отношении Байдена со стороны американских конгрессменов, представляющих Республиканскую партию.

И, если похожая ситуация повторится с Украиной, то Дональд Трамп получит схожий урон по своей репутации, как в свое время получил Джо Байден.





Такую уверенность выражает экс-министр обороны Украины Алексей Резников.

Отметим, что официально действующих американских военных в составе армейских подразделений на территории Украины нет. Поэтому сравнение Афганистана и Украины не совсем корректно.

Напомним, что администрация Трампа хочет видеть в России партнера. Тем более текущая вашингтонская администрация неоднократно объясняла, что её сегодняшняя сфера интересов лежит в Юго-Восточной Азии.