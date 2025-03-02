Оперативная группа проконтролировала перемещения неизвестных воздушных судов.

Воздушные истребители американской армии в экстренном порядке взлетели в воздух для контроля полёта гражданских бортов, почему-то решивших пролететь рядом с флоридским Палм-Бич. Именно в этом месте находится личное поместье Трампа, являющееся на февраль 2025 закрытой зоной с соответствующим правовым и военным статусом.

О необычной воздушной активности в сверхзащищаемом воздушном периметре Флоридского побережья рассказал ведущий канала Newsmax, опубликовав соответствующую информацию в соцсети Х (заблокирована в РФ).





По данным телеканала, небольшой инцидент случился в минувшую субботу в самый разгар выходного дня.

Как было прокомментировано, американские легкие истребители были подняты в воздух, Где встретили три гражданских борта, немедленно сопровожденных звеном ВВС США. После эскорта гражданские самолёты немедленно покинули охраняемый периметр. Хотя один из самолётов замешкался и его пилот и пассажиры стали свидетелями залпа сигнальных ракет со стороны истребителя Штатов.

Дальше событие с гражданским конвоем прошло без дальнейших происшествий.