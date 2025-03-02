А мы напомним, что пушки деньгами не стреляют. Как и не усиливают армию напрямую.

Официальные Лондон и Киев поставили подпись под кредитным договором на сумму в 2,6 млрд. фунтов стерлингов, необходимых для инвестиций в оборонную сферу украинского государства. Такой информацией располагают корреспонденты украинского канала ТСН.

По данным последних, сегодня Зеленский прилетел в британскую столицу, где у него состоялась встреча с премьером Великобритании Киром Стармером. Главный английский чиновник заверил, что Зеленский будет поддержан на уровне «абсолютной решимости» Британией.

Причем Стармер, крепкими объятиями с украинским национальным лидером подал неявный сигнал президенту США, что он «с Зеленским».

Отметим, что несмотря на все внешнеполитические амбиции королевства, экономика последнего находится на уровне роста ВВП в 0,9%, а её, на многих уровнях раздирают сильные экономические противоречия, не давая тем самым подкрепить свою поддержку Киева чем-то более существенным, чем простой кредит. В отличие от Штатов, арсеналы британской армии крайне скудны, и на 100% заместить военную поддержку Соединенных Штатов британский премьер Стармер не сможет.