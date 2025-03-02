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Madarator
WSJ: Трамп хочет выяснить, насколько возможно прекращение помощи Украине
Из-за вчерашнего "дипломатического перфоманса" Владимир Зеленский оказался у разбитого корыта, а не с подписанным договором о редкоземельных металлах.

   Дональд Трамп отдал распоряжение, чтобы персонал службы национальной безопасности сделал аналитическую выкладку, благодаря которой нужно выяснить, можно ли на некоторый промежуток времени заморозить поставки вооружений украинской армии. Но самый лучший вариант, если военная помощь Украине полностью остановится.

   Такие сведения появились у журналистов The Wall Street Journal, сумевших получить комментарий от высокопоставленного правительственного функционера. По данным последнего, глава Белого дома действительно заинтересовался в возможности временной или постоянной блокировки помощи военного характера Киеву, после чего отдал указание изыскать меры для таких действий, если это возможно.

   В настоящее время идёт активная проверка такой возможности. Тем временем сам Трамп наблюдает за действиями высших украинских чиновников.

   Отметим, что ряд американских медиа выпускал публикации, в которых указывается, что 47-й президент США действительно хочет перестать помогать Украине после события в минувшую пятницу в рамках дипломатической беседы с Владимиром Зеленским, которая на 100% закончилась для обеих сторон неудачно.

#украина #дональд трамп #дональд трамп и украина #украина 2025
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Опричник
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>>>эту статью бы -да на linux.org.ru и посмотреть потом,что напишут фанатики<<< Не имеет смысла, эти, с ЛОРа сюда и приползли.
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