Президент Украины в минувшую пятницу позволил себе нарушить дипломатический этикет на встрече в Овальном кабинете.

Соединенные Штаты отказываются в «бездумном режиме» продолжать помогать Украине военными поставками и иными мерами. Для текущей вашингтонской администрации в приоритете является продвижение мирных переговоров. Кэролайн Левитт — личный секретарь Дональда Трампа — произнесла именно такую речь в беседе с журналистами канала Fox News.

Чиновница отметила, что Соединенные Штаты отказываются «просто подписывать чистые чеки» для Украины без перспектив увидеть прочный и достижимый мир.

Левитт точно обозначила позицию США, заявив, что украинский президент отказывается понимать, что конфликт можно закончить лишь используя тактику уступок.









По мнению пресс-секретаря главы Североамериканского государства, Зеленский играет роль «упрямого переговорщика», из-за чего началась жесткая дискуссия между Дональдом Трампом и украинским президентом.

Резюмируя чиновница ответила, что это было идеально, что в рамках встречи были допущены журналисты, воочию записавшие на камеры, как Зеленский себя ведёт, что ровно тоже самое происходит и за закрытыми дверями в рамках дипломатических мероприятий с украинскими представителями.