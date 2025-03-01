Боеприпас уничтожил подвижный надводный объект, но Индия всё равно решила купить российский "Калибр".

Индийская организация DRDO совместно с военным флотом провели испытания новейшей управляемой ракеты противокорабельного класса, чей запуск признан успешным. Передовой боеприпас получил наименование NASM-SR. И как указывают журналисты Times of India, проверочные стрельбы были осуществлены 25 февраля с подвесного блока ударного вертолёта в рамках полигонной стрельбы в Бенгальском заливе.

По утверждениям источника, ракета, чьи проверки идут вот уже третий год, догнала и вывела из строя надводный объект рядом с населённым пунктом Чандипур. Сама цель двигалась со скоростью 50 километров в час.

И как особенно подчеркивается, во время операционной миссии, управляющий ракетой персонал мог корректировать полет управляемого боеприпаса. Сам маршрут ударного снаряда был проложен так, чтобы его не перехватила потенциальная система ПВО. То есть траектория ракеты лежала непосредственно над участком воды.

Как указывают индийские репортёры, ракета NASM-SR, должна стать заменой зарубежного управляемого вооружения типа ПКР, которого у Индии всё ещё много.

Отметим, что поздравительную речь произнес Раджнатх Сингх – глава оборонного ведомства Индии. Министр выразил удовлетворение проведенными испытаниями и высказал комплименты в адрес DRDO и индийского ВМС.

Подчеркнем, что в прошлом месяце индийское МО подписало контракт с Россией, пожелав купить крылатые ракеты «Калибр».