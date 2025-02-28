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В Крыму начали выпуск шоколада с зеленым цветом, содержащим полезные водоросли
В Крыму начали выпуск шоколада с зеленым цветом, содержащим полезные водоросли

    Крымские ученые придумали и физически воплотили в готовое изделие шоколад со свойствами водорослей, из-за чего нормальный вид вкусного и полезного лакомства соответствует зеленому свету. Всё дело в микроводорослях Arthrospira plantensis, в обиходе известных как Спирулина. О достижениях собственных научных специалистов посредством ТГ-канала рассказали представители Института биологии южных морей.

   Как пояснили в ФИЦ ИнБЮМ, абсолютно новый для российских производителей продукт появится в торговых сетях, так как разработкой крымских ученых заинтересовался один конкретный отечественный производитель шоколада и иных сладких изделий. 


Водоросли используются в пищу во многих культурах планеты Земля. Всё из-за полезных свойств морских подводных растений. Водоросли как элемент пищи представляют собой концентрат белка, витаминов и минералов. 


    Отметим, что свои успехи есть и у работников института рыбного хозяйства и океанографии, расположенного в Керчи в рамках Азово-Черноморского филиала. Персонал научно-исследовательского заведения запатентовал способ выпуска сушеной медузы.

   Для жителей Юго-Восточной Азии сушеная медуза есть самый настоящий деликатес, состоящий в большинстве своем из полезных для человеческого организма микроэлементов. 

#крым #шоколад #новости крыма #производство шоколада
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