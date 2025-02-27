Железнодорожные составы, получившие наименование Allegro, начнут ходить на междугородних линиях Хельсинки – Турку и Хельсинки – Оулу. .

К концу 2025 года на национальной территории Финляндии возобновят движения поезда Allegro, ранее ходившие до Санкт-Петербурга. О том, что в внутренних маршрутах Финляндии задействуют пассажирские поезда, ранее использовавшиеся для маршрутов Хельсинки - Москва, рассказывает финский канал YIe, ссылающийся на информацию ж\д фирмы VR.

Железнодорожные составы, получившие наименование Allegro, начнут ходить на междугородних линиях Хельсинки – Турку и Хельсинки – Оулу. .

Восстановленный маршрут получил название Pendolino Plus.









Отметим, что 5 лет назад в начале марта 2022 года компания VR Group уведомила о полном блокировании движения составов Allegro из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии. По мнению финской стороны, прекращение курсирования поездов вызвано «экономической бесполезностью».

Как только заявление было сделано, все поезда и запасные части Allegro отправились под списание.

В РЖД действия финнов объявили незаконными и рассказали о причиненной российской стороне неустойке суммой в 550 млн. рублей.