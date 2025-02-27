В России из-за смены климата урожайность наоборот повысится.

Перемена климатических условий на Земле представляет прямую угрозу для рынков продовольствия. О том, что смена климата для большинства населения планеты Земля представляет собой довольно неблагоприятный процесс, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов, работающий в «Плехановке».

Владимир Подопригора, представляющий заведение РЭУ заявил, что изменение климата несёт три глобальные проблемы: ценовые скачки, падение с\х производства и нарушение узлов поставки. Такие сведения были предоставлены журналистам РИА Новости.

По данным ученого, через 25 лет мировое производство еды уменьшится до 25%. Но это можно изменить, если начать приспосабливаться к изменению климата уже сейчас.

А тем временем населения нашей планеты приближается к 10 млрд. Что явно нарастит спрос на еду, как и усилит давление на рынки продовольствия.









Больше всех дефицит еды ударит по государствам, являющимися импортерами питания.

Высказалась по поводу смены климата и Юлия Давыдова, представляющая ту же кафедру, что и Подопригора. По её сведениям аномальные подвижки в климате сделают так, что в течение ближайших 30 лет хлеб в части регионов Земли будет стоить «на уровне золота».

Давыдова уведомила, что жара крайне негативно влияет на урожай зерновых, бобовых и подсолнечника.

Некоторые аналитики по продовольственной безопасности назвали Россию выгодоприобретателем изменений климата, из-за чего в РФ будет больше земель, где можно будет заниматься сельскохозяйственными работами.