Документ уже прошел все стадии согласования в украинских министерствах.

Действующий украинский президент будет в Вашингтоне в ближайшую пятницу. Именно в столичном городе Североамериканского государства Владимир Зеленский 28 ноября хочет лично увидеться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом собственных зрителей информирует канал Fox News.

Согласно сведениям американских журналистов, глава киевской администрации стал думать о поездке в Вашингтон после того, как высокопоставленные украинские чиновники министерского уровня смогли принять условия сделки по украинским земным недрам.

Схожими данными поделились и репортёры газеты Financial Times, правда, не назвав точной даты визита Зеленского в США, лишь указав, что поездка может состояться в течение ближайших недель. Вместе с тем авторы публикации FT перечислили, какие министерства уже согласовали проект будущей сделки: это министерство экономики, иностранных дел и юстиции.

Со стороны Штатов в рамках улучшения переговорного фона была сделана крупная уступка: Вашингтон отказался от включения в сделку пункта о праве претендовать на 500 млрд. от выручки будущих добытых ресурсов. Но вместе с тем текущая американская администрация отстояла свое видение в рамках предоставления Украине гарантий безопасности от Штатов. Никаких упоминаний о таких гарантиях и их включений в договор не предусмотрено.